Kırklareli Belediye Başkanı sanayi esnafını ziyaret etti - Son Dakika
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Kırklareli Belediye Başkanı sanayi esnafını ziyaret etti

Kırklareli Belediye Başkanı sanayi esnafını ziyaret etti

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, sanayi esnafını ziyaret ederek isteklerini dinledi ve sorunlarına çözüm bulmaya çalıştıklarını belirtti. Kesimoğlu, tüm vatandaşları oy kullanmaya davet etti ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan ise Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret ederek kentin gelişimi hakkında bilgi aldı.

09.02.2024 13:23  Güncelleme: 13:23
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Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, sanayi esnafını ziyaret etti.

Kesimoğlu esnafın isteklerini dinledi, vatandaşlarla sohbet etti.

Esnafın tüm sorunlarını bildiklerini ifade eden Kesimoğlu, belediye olarak bu sorunların üstesinden gelmeye çalıştıklarını belirtti.

Tüm vatandaşları 31 Mart'ta oy kullanmaya davet eden Kesimoğlu, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Kesimoğlu, 31 Mart'a kadar sıkılmadık el çalınmadık kapı bırakmayacaklarını kaydetti.

Ilık'a ziyaret

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, ?Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.

Ilık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Şaylan'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kentin gelişimi için çalıştıklarını ifade eden Ilık, Kırklareli'nin yatırımcıların gözdesi haline geldiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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