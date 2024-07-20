Kırklareli Belediyesi Su Tasarrufu İçin Vatandaşlardan Yardım İstiyor

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Kırklareli Belediyesi vatandaşlardan suyu tasarruflu kullanmasını istedi.

Kırklareli Belediyesinden yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bildirildi.

Sıcaklığa bağlı olarak kentte su tüketiminde de aşırı artış yaşandığı aktarılan açıklamada, tasarruf yapılmaması durumunda mağduriyetlerin oluşabileceği belirtildi.

Su israfından kaçınılması gerektiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde mevsim normallerinin üzerinde seyreden yüksek sıcaklık nedeniyle aşırı su tüketimi yaşanmaktadır. Olası mağduriyet ile karşılaşmamak için şebeke suyu ile bahçe sulama, araç ve halı yıkama, yüksek su tüketimine yol açan faaliyetlerden kaçınılmalıdır."