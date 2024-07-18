Kırklareli'de 15. Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenliği Düzenlenecek - Son Dakika
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Kırklareli'de 15. Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenliği Düzenlenecek

Kırklareli Belediyesi işbirliğiyle düzenlenecek olan 15. Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenliği, 19-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kent Konseyi Başkanı Yasemin Ertaş, yaptığı açıklamada, şenliğin büyük bir coşkuyla yapılacağını ve Trakya topraklarında uzun bir geçmişe sahip olan bağcılığın önemine vurgu yaptı. Şenlik kapsamında en iyi bağ ve üzüm üreticisi yarışmaları da düzenlenecek.

18.07.2024 17:11
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"15. Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenliği" 19-22 Eylül'de yapılacak.

Kent Konseyi Başkanı Yasemin Ertaş, yaptığı yazılı açıklamada, Kırklareli Belediyesi işbirliğinde hazırlanan şenliğin büyük bir coşku ile yapılacağını ifade etti.

Trakya topraklarında gerçekleştirilen bağcılığın tarihi açıdan önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Ertaş, bölgede Trak kabileleri döneminde başlayan bağcılığın bugüne kadar ulaştığını kaydetti.

Ertaş, şenlik kapsamında en iyi bağ ve üzüm üreticisi yarışmalarının yapılacağını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'de 15. Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenliği Düzenlenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'de 15. Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenliği Düzenlenecek - Son Dakika
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