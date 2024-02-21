Kırklareli'de 8 kişi suçlardan aranırken yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'de 8 kişi suçlardan aranırken yakalandı

Kırklareli\'de 8 kişi suçlardan aranırken yakalandı

Kırklareli'nde yapılan Huzur ve Güven Uygulaması kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen motosiklet denetiminde ise 130 sürücünün belgeleri kontrol edildi ve eksiklikleri bulunanlara cezai işlem uygulandı. Ayrıca, Kırklareli Mustafa Dalcalı Ortaokulu öğrencisi Merve Yıldırım'ın birinci olduğu resim yarışmasında öğrenci ödüllendirildi.

21.02.2024 09:34
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Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Huzur ve Güven Uygulaması" kapsamında denetim yaptı.

Denetimde 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

Motosiklet denetimi yapıldı

Kırklareli'nde motosiklet denetimi gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gerçekleştirdiği denetimde 130 motosiklet sürücüsünün belgeleri kontrol edildi.

Belge ve donanım eksiklikleri bulunan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Resim yarışmasında birinci olan öğrenci ödüllendirildi

Kırklareli Mustafa Dalcalı Ortaokulu öğrencisi Merve Yıldırım "Cumhuriyet, Güvenlik ve Jandarma" temalı resim yarışmasında birinci oldu.

İl genelinde ortaokul kategorisinde birinci olan Yıldırım için okulda törende düzenlendi.

Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, yarışmada birinci olan öğrenciyi tebrik etti.

Konuşmaların ardından Tuncer, yarışmada birinci olan öğrenciye hediyeler verdi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Albay Yusuf Yurdugül ve İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun ile öğrenci velileri katıldı.

Kaynak: AA

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