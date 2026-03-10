Kırklareli\'de Arama Kurtarma Ekiplerine Akreditasyon

Kırklareli Valisi Uğur Turan, arama kurtarma ekipleriyle buluştu.

Vali Turan, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende Kentsel Arama ve Kurtarma Akreditasyon Sistemi kapsamında "Hafif Seviye Kentsel Arama ve Kurtarma" alanında akredite edilen ekipleri tebrik etti.

Kırklareli'nin artık afetlere daha hazırlıklı olduğunu ifade eden Turan, eğitimlerini başarıyla tamamlayan 93 arama kurtarma personeline başarı diledi.

Programa, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Salih Erden de katıldı.