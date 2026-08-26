Kırklareli'de Çalışmalar Devam Ediyor - Son Dakika
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Kırklareli'de Çalışmalar Devam Ediyor

Kırklareli\'de Çalışmalar Devam Ediyor
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Ahmet Gökhan Sarıçam, yerel yöneticilerle projeleri görüştü; içme suyu güvenliği için kritik görüşme yapıldı.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Karahalil Belediye Başkanı Dindar Seçen ve Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel ile bir araya geldi.

Sarıçam, çalışma ofisinde konuk ettiği Seçen ve Altıntel ile bir süre sohbet ederek bölgede yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Kentin gelişmesi için çalıştıklarını ifade eden Sarıçam, Seçen ve Altıntel'e teşekkür etti.

Belediye Başkanı Bulut, DSİ'yi ziyaret etti

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Yardımcıları Mehmet Ekinci ve Cengiz Han Kılıçaslan'ı ziyaret etti.

Bulut, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, kentin içme suyu güvenliğini artırmak amacıyla önemli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Görüşmede, Armağan Barajı'ndan Kırklareli Belediyesine su tahsisi sağlanması ve kente kazandırılacak içme suyu arıtma tesisinin projesinin ele alındığını aktaran Bulut, şunları kaydetti:

"Armağan Barajı'ndan sağlayacağımız içme suyu projemiz ve hayata geçireceğimiz yeni içme suyu arıtma tesisimiz ile ilgili son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Şehrimizin gelecekteki su ihtiyacını güvence altına alacak bu önemli yatırımları kurumlar arası uyumla en kısa sürede hayata geçireceğiz."

116. Pehlivanköy Panayırı hazırlıkları

Pehlivanköy ilçesinde 116. kez kurulacak Trakya'nın asırlık panayırı "Pavli" için hazırlıklar sürüyor.

Pehlivanköy Belediyesi ekipleri, panayır alanında düzenleme çalışmasında bulunuyor.

Panayır, 10-13 Eylül'de ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'de Çalışmalar Devam Ediyor - Son Dakika

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