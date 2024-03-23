Kırklareli\'de firari hükümlü yakalandı

Ot süpürgeleriyle bir ömür geçiren Mahir Toraman, mesleğini yaşatmaya devam ediyor

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte ot süpürgelerine olan talep azalsa da, 55 yaşındaki Mahir Toraman tutkusuyla bu mesleği sürdürüyor. Ot süpürgelerin toz kaldırmasına rağmen diğer süpürgelere göre daha sağlıklı olduğunu belirten Toraman, eskiden müşterilerin en az beş tane süpürge aldığını, şimdi ise bir tane alırken bile tereddüt ettiklerini söyledi.