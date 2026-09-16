Kırklareli\'de kanalizasyon hattı yenileniyor, Bulut çalışmaları yerinde inceledi

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, altyapı çalışmalarını inceledi.

Bulut, İstasyon Mahallesi'nde yürütülen ana kanalizasyon hattının yenilenmesi çalışmalarını inceleyip, yetkililerden bilgi aldı.

Kentin altyapısını daha güçlü ve uzun ömürlü hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Bulut, mevcut hattın kapasitesinin artırıldığını ifade etti.

Yapılan teknik düzenlemelere değinen Bulut, "Sürdürdüğümüz çalışmalar kapsamında mevcut kanalizasyon hatlarımızın iki katı büyüklüğünde, 800'lük yeni hatlar döşüyoruz. Ayrıca hattın derinliğini de 2 metreden 4 metreye çıkararak bölgenin gelecekteki altyapı ihtiyacını güvenceye alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Saha çalışmaları esnasında geçici aksaklıkların yaşanabildiğine dikkati çeken Bulut, ekiplerin olası sorunlara anında müdahale ettiğini vurgulayarak, "Bugün zahmet ve gayret, yarın sorunsuz memleket anlayışıyla çalışıyoruz. Gösterdikleri anlayış ve sabır için tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bulut, altyapı yenileme ve modernizasyon çalışmalarının kent genelinde planlanan program dahilinde devam edeceğini kaydetti.