Kırklareli'de Kültürel Miras Festivali

Uluslararası Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali ile Yaşayan Miras Şöleni kapsamında, 30 ilden gelen 96 somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı ve 150 sanatçı mesleklerini tanıttı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kırklareli Belediyesince düzenlenen festival kapsamında İstasyon Caddesi'nde kültürel miras taşıyıcıları için stantlar kuruldu.

Farklı illerden gelen zanaatkarlar, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını vatandaşlara uygulamalı olarak gösterdi.

Stantları ziyaret eden vatandaşlar, kültürel miras taşıyıcılarının çalışmaları hakkında bilgi alarak eserleri yakından inceleme fırsatı buldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültürel Miras Taşıyıcısı mücevher sadekarlığı sanatçısı Hacer Tulay, AA muhabirine, 2012 yılından bu yana mücevher sanatkarlığı yaptığını söyledi.

El emeği ürünlerin günümüzde daha değerli hale geldiğini belirten Tulay, etkinliğe vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.

İnsanların eserlerin yapılış aşamalarını merak ettiğini dile getiren Tulay, "Günümüz şartlarında her şey çok hızlı tüketiliyor. Bu eserler birebir elde yapıldığı ve kültürel mirasımızı yansıttığı için insanların gerçekten ilgisini çekiyor. Bu tür tanıtımlara daha çok ihtiyaç var. Böyle devam ederse gençlerimiz bu mesleklere daha çok rağbet gösterecektir." diye konuştu.

Vatandaşların geleneksel sanatlara büyük ilgi gösterdiğini aktaran Tulay, Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkür etti.

Etkinliğe Bursa'dan katılan alem yapımı sanatçısı Ali Rıza Akbalış da Yaşayan Miras Şöleni'nin geleneksel mesleklerin tanıtımı açısından önemli olduğunu söyledi.

Dede ve baba mesleği olan alem yapımını gelecek kuşaklara aktarmaya çalıştığını ifade eden Akbalış, ata mesleğini üçüncü kuşak olarak sürdürdüğünü belirtti.

Akbalış, "Kaybolmaya yüz tutmuş mesleği devam ettiriyorum. Türkiye'de çok az kaldık. Yaşadığım sürece mücadele edeceğim ve ömrüm yettiğince yapacağım." dedi.