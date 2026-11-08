Kırklareli'de kursiyerlere tütün bağımlılığı ve YEDAM hizmetleri anlatıldı

Kırklareli'de kursiyerlere tütün bağımlılığı ve YEDAM hizmetleri anlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli Evlad-ı Fatihan Halk Eğitimi Merkezindeki kursiyerlere tütün bağımlılığının zararları ve mücadele yöntemleri anlatıldı. Etkinlikte YEDAM'ın çalışmaları tanıtıldı, broşür dağıtıldı ve gönüllü kayıtları alındı.
Kırklareli'nde halk eğitim merkezi kursiyerlerine tütün bağımlılığı eğitimi verildi.
Kırklareli Evlad-ı Fatihan Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, kursiyerlere tütün bağımlılığı eğitimi verilerek, Yeşilay Danışmanlık Merkezinin (YEDAM) yürüttüğü çalışmalar tanıtıldı.
Programda, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı kapsamında tütün bağımlılığının zararları, mücadele yöntemleri, toplumsal farkındalığın önemi ve sunulan destek hizmetleri anlatıldı.
Etkinlik kapsamında açılan tanıtım standında Yeşilay'ın faaliyetleri anlatılarak broşür dağıtıldı, gönüllü kayıtları alındı.
Kaynak: AA
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