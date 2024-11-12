Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse'yi ziyaret etti.
Bulut, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla ziyaretlerde bulunduklarını söyledi.
Gururlu ve sevinçli olduklarını ifade eden Bulut, 102 yıl önce yazılan kahramanlık destanının bugünde aynı ruhla korunacağını kaydetti.
Köse'de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ziyarette, başkan yardımcıları Kürşad Yamaner, Burak Süzülmüş ve Sabri Çınar da yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'de Kurtuluş Ziyareti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?