Kırklareli'de LGS ve YKS için Motivasyon Etkinliği

Kırklareli'nde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde öğrencilere yönelik motivasyon etkinliği gerçekleştirildi.

Sabahattin Ali Sokağı'nda düzenlenen LGS-YKS Motivasyon motivasyon etkinliğine, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, psikolojik danışman ve rehber öğretmen Ayfer Dutoğlu Dündar ile tarihçi-yazar Koray Şerbetçi konuşmacı olarak katıldı.

Bulut, başarının yalnızca bilgiyle değil, emek, sabır ve insanın kendine duyduğu inançla şekillendiğini belirtti.

Sınavların hayat yolculuğunda önemli birer durak olduğuna dikkati çeken Bulut, "Hiçbir sınav bir insanın değerini, karakterini ve geleceğini tek başına belirleyemez. Şimdi gönül rahatlığıyla, bugüne kadar verdiğiniz emeğe güvenme zamanı. Her birinizin hayal ettiği güzel yarınlara ulaşacağına yürekten inanıyorum." dedi.

Bulut, sınava girecek tüm öğrencilere başarı dileyerek, öğrencilere destek olan veliler ile emeklerinden dolayı öğretmenlere teşekkür etti.