Kırklareli'de LGS ve YKS için Motivasyon Etkinliği - Son Dakika
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Kırklareli'de LGS ve YKS için Motivasyon Etkinliği

12.06.2026 09:08
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Kırklareli'nde LGS ve YKS öncesi motivasyon etkinliği düzenlendi, başarı için destek verildi.

Kırklareli'nde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde öğrencilere yönelik motivasyon etkinliği gerçekleştirildi.

Sabahattin Ali Sokağı'nda düzenlenen LGS-YKS Motivasyon motivasyon etkinliğine, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, psikolojik danışman ve rehber öğretmen Ayfer Dutoğlu Dündar ile tarihçi-yazar Koray Şerbetçi konuşmacı olarak katıldı.

Bulut, başarının yalnızca bilgiyle değil, emek, sabır ve insanın kendine duyduğu inançla şekillendiğini belirtti.

Sınavların hayat yolculuğunda önemli birer durak olduğuna dikkati çeken Bulut, "Hiçbir sınav bir insanın değerini, karakterini ve geleceğini tek başına belirleyemez. Şimdi gönül rahatlığıyla, bugüne kadar verdiğiniz emeğe güvenme zamanı. Her birinizin hayal ettiği güzel yarınlara ulaşacağına yürekten inanıyorum." dedi.

Bulut, sınava girecek tüm öğrencilere başarı dileyerek, öğrencilere destek olan veliler ile emeklerinden dolayı öğretmenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'de LGS ve YKS için Motivasyon Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Koray Aydemir Koray Aydemir:
    her sene aynı konuşmaları yapıyolar artık sıkıldık ya motivasyon motivasyon hep aynı şey söylüyorlar ama öğrenciler yine de başarısız oluyo niye acaba motivasyondan mı eksik yoksa sistem mi kötü bilemiyorum ama bu etkinlikler çok gereksiz gelmeye başladı bana 0 0 Yanıtla
  • Nilay Vatandaş Nilay Vatandaş:
    çalışan öğrenciler için çok zor bir dönem bu ya sınav stresine bir de iş stresi ekleniyor herkese kolay gelsin ama realite bu kadar güzel değil tabii ki motivasyon önemli ama para da önemli 0 0 Yanıtla
  • Merve Önen Merve Önen:
    motivasyon etkinliği güzel de sınavı kazanmak için hiç mi çalışmıyorlar yoksa 0 0 Yanıtla
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