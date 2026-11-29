Kırklareli İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Cerit, medikal çarşı yenileme çalışmaları kapsamında incelemede bulundu.

Cerit, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresinde bulunan medikal çarşının yeniden düzenlenmesine yönelik inceleme yaptı.

Çalışmalarda Cerit'e Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi İsmail Saltık, hastane yöneticileri, yatırım birimi yetkilileri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü mühendisleri de eşlik etti.

Heyet, medikal çarşının mevcut durumunu inceleyip planlanan düzenlemelere ilişkin teknik konular ve yürütülecek çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.