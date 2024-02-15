Kırklareli Müftüsü Yusuf Eviş, Lüleburgaz ilçesinde Ashab-I Bedir Camisi inşaatında incelemede bulundu.
Eviş, Lüleburgaz İlçe Müftüsü Sabri Demir ile inşaat çalışmalarını inceleyip yetkililerden bilgi aldı.
Caminin yapımında destek olan hayırseverlere teşekkür eden Eviş, caminin 500 kişilik olduğunu belirtti.
Eviş, caminin en kısa sürede ibadete açılması için çalıştıklarını kaydetti.
Göz ameliyatı gerçekleştirildi
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vitrektomi (gözün arka boşluğundaki kanamaların temizlenmesi) ameliyatı gerçekleştirildi.
İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, yaptığı yazılı açıklamada doktor Mehmet Akif Erol tarafından gerçekleştirilen operasyonun başarıyla tamamlandığını belirtti.
Operasyonun Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk kez yapıldığını ifade eden Cerit, hastalara daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmek için çalıştıklarını kaydetti.
Gübre desteği icmalleri askıya çıkarıldı
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce katı organik ve organomineral gübre desteği icmallerinin askıya çıkarıldığı bildirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, listelerin 18 Şubat Pazar gününe kadar askıda kalacağı belirtildi.
Açıklamada, üreticilerin 19-23 Şubat tarihleri arasında il ve ilçe müdürlüklerine itirazlarını yapabileceği ifade edildi.
-Konser düzenlendi
Kırklareli'nde kültür sanat etkinlikleri kapsamında rap sanatçısı Norm Ender konser verdi.
Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen konserde Norm Ender, sevilen parçalarını seslendirdi.
Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, konserin ardından Ender'e plaket verdi.
Kesimoğlu, Trakya'nın kültür başkenti olma yolunda ilerlediğini belirterek, kültür ve sanat etkinliklerinin devam edeceğini söyledi.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'de Müftü Yusuf Eviş Ashab-I Bedir Camisi inşaatını inceledi - Son Dakika
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