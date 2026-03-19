Kırklareli'de Ramazan Buluşmaları - Son Dakika
Kırklareli'de Ramazan Buluşmaları

19.03.2026 11:38
Başkan Derya Bulut, vatandaşlarla iftar yapıp Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, "Ramazan Buluşmaları" kapsamında vatandaşlarla iftar yaptı.

Bulut, kapalı pazar yerinde İstasyon ve Karakaş mahalleleri sakinleriyle bir araya geldi.

Vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Bulut, tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Ramazanın bereketini ve dayanışmasını paylaşmak amacıyla her akşam farklı mahalle sakinlerini misafir ettiklerini anlatan Bulut, düzenledikleri programa katılan vatandaşlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

Öğrenciler işletmeleri ziyaret etti

Kırklareli Üniversitesi Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu öğrencileri fabrikalara teknik gezi düzenledi.

Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü öğrencileri ilçede faaliyet gösteren bazı işletmeleri ziyaret etti.

Üretim alanlarını gezen öğrenciler yetkililerden bilgi aldı.

Şeker toplama etkinliği yapıldı

Lüleburgaz ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla şeker toplama etkinliği düzenlendi.

Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan çocuklu aileleriyle muhtarlık binası önünde toplandı.

Bayramlaşma töreninin ardından çocuklar kollarına taktıkları sepetlerle sıraya girerek ailelerin getirdikleri şekerlerden diledikleri kadar aldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'de Ramazan Buluşmaları - Son Dakika

SON DAKİKA: Kırklareli'de Ramazan Buluşmaları - Son Dakika
