Kırklareli'de Tarla Günü Düzenlendi

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Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce Demirköy ilçesinde "tarla günü" düzenlendi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğinde Orhaniye Mahallesi'nde oluşturulan demonstrasyon alanında "Albaşak", "Anafarta" ve "Değirmen" buğday çeşitlerinin incelemesi gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burcu Karadağ, yaptığı konuşmada, yerli ve milli tohumları önemsediklerini belirtti.

Demonstrasyon süresince yapılan gözlemlerde buğday çeşitlerinin soğuğa ve hastalıklara karşı dayanıklılığını tespit ettiklerini ifade eden Karadağ, çiftçileri yerli tohum kullanmaya davet etti.

Karadağ, hububat tarımı yapan üreticilere sertifikalı, yüksek verimli, kaliteli ve hastalıklara dayanıklı yeni çeşitleri tanıttıklarını kaydetti.