Kırklareli'de Yılın Kareleri Oylaması - Son Dakika
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Kırklareli'de Yılın Kareleri Oylaması

Kırklareli\'de Yılın Kareleri Oylaması

Milli Eğitim Müdürü Özefsun ve Basın Müdürü Tiran, Yılın Kareleri oylamasına katıldılar.

13.01.2025 11:19
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Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun ile Kırklareli Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Özgür Tiran, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Özefsun ve Tiran, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Özefsun, "Özgür Suriye" kategorisinde Hesham Elsherif'in "Özgürlük kulesi", "Doğal, Yaşam ve Çevre" kategorisinde "Lukas Kabon'un "Kurtarılan can" fotoğraflarını tercih etti.

"Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri"ni fotoğrafını oylayan Özefsun, "Günlük Hayat" kategorisinde Sayim Harmancı'nın "Oyun peşinde", "Spor" kategorisinde ise Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" fotoğrafına oy verdi.

Tiran da "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Doğal, Yaşam ve Çevre" kategorisinde "Lukas Kabon'un "Kurtarılan can" fotoğrafını oyladı.

"Haber" kategorisinde Tahsin Ceylan'ın "Su seviyesi", "Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece" fotoğrafını seçen Tiran, "Spor" kategorisinde ise Halil Sağırkaya'nın "Abluka" fotoğrafını tercih etti.

Kaynak: AA

Kırklareli Valiliği, Halkla İlişkiler, Anadolu Ajansı, Kültür Sanat, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

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