Kırklareli Valisi Uğur Turan ile AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, İğneada Belediye Başkanı Altuğ Erdem'i ziyaret etti.
Erdem, ziyarette belediye çalışmaları hakkında Vali Turan ile Milletvekili Sarıçam'a bilgi verdi.
Hazırlanan ve tamamlanan projeleri anlatan Erdem, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
İngilizce kursu açılacak
Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce A2 seviye İngilizce kursu açılacak.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre kurs 30 Aralık'ta başlayacak.
Kayıtların devam ettiği kursa katılmak isteyen vatandaşların başvurularını e-devlet üzerinden de yapabileceği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'de Ziyaret ve Yeni İngilizce Kursu - Son Dakika
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