Kırklareli\'de Ziyaretler ve Kutlamalar

Kırklareli Valisi Uğur Turan, hane ziyaretlerini sürdürüyor.

Vali Turan, İl Genel Meclisi üyesi Ziya Eser'i evinde ziyaret etti.

Eser ile bir süre sohbet eden Turan, sağlıklı yaşam temennisinde bulundu.

Ziyarette İl Müftüsü Yusuf Eviş de yer aldı.

Belediye Başkanı Bulut, işçilerle bir araya geldi

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, altyapı çalışmalarında görevli işçilerle bir araya geldi.

Karahıdır Mahallesi'nde bulunan şantiyeyi ziyaret eden Bulut, işçilerle sohbet etti.

Bulut, işçilerin gece gündüz demeden zorlu şartlarda mesai harcadığını belirterek, "Kırklareli'mizin yarınları için emek veren bu ekibin alın teri daha güçlü, daha modern ve daha yaşanabilir bir Kırklareli'nin temelini oluşturmaktadır." dedi.

İşçilere teşekkür eden Bulut, Kırklareli için üretmeye, çalışmaya ve şehre iz bırakmaya devam edeceklerine inandığını kaydetti.

Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk'ü ziyaret etti.

Özbaş, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Eskitürk de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Özbaş'a teşekkür etti.