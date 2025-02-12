Kırklareli'den Umreye Uğurlama Töreni

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Kırklareli'nden umreye gidecek kafile dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda umreye gidecek 81 kişi için tören düzenlendi.

Duaların edildiği törende konuşan İl Müftüsü Yusuf Eviş, umre ziyaretçilerini kutsal topraklara göndermenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Umre ve hac ziyaretlerinin önemli bir ibadet olduğunu anlatan Eviş, vatandaşların umrede vakitlerini ibadet ile geçirmesi gerektiğini belirtti.

Eviş, yapılacak ibadetlerin kabul olması dileğinde bulundu.

Törende, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından kafile kutsal topraklara uğurlandı.