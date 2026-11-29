Kırklareli Dereköy'de kar 10 santimetreye ulaştı, sınır kapısı yolunda araçlar kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli'nde etkili olan kar nedeniyle Dereköy Sınır Kapısı yolunda kalınlık 10 santimetreye ulaştı, yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Bölgede bazı araçlar yolda kalırken Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Kırklareli'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda trafik yoğunluğu oluştu.
Sabah saatlerinde Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Dereköy Sınır Kapısı çevresinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı.
Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı sınır kapısı yolunda yağış nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Sınır kapısında yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede, kar yağışının 2 Aralık Çarşamba gününe kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
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