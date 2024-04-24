Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı Yeniden Yapılandırılma Projesi Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

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Kırklareli'nde Dereköy Sınır Kapısı'nın Yeniden Yapılandırılma Projesi değerlendirme toplantısı yapıldı.

Vali Birol Ekici başkanlığında Atatürk Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, sınır kapısı sahasının tır ve ticari araç geçişlerine uygun hale getirilmesi için planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Ekici, konuşmasında, Dereköy Sınır Kapısı'nı tır ve ticari araçların geçişine açmayı hedeflediklerini söyledi.

Sınır kapısının tır ve ticari araçların geçişine uygun hale getirilmesi gerektiğini ifade eden Ekici, Dereköy Sınır Kapısı için taslak projenin hazırlandığını kaydetti.

Toplantıda, proje kapsamında sınır kapısı alanı ile kara yolu güzergahında yapılması gereken işlemler görüşüldü.

Toplantıya, Belediye Başkanı Derya Bulut ile kurum müdürleri katıldı.