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Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da nisan-haziran aylarında 4 bin 766 daireye yapı ruhsatı verildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan, mayıs ve haziran aylarında yapı ruhsatı verilen daire istatistik verilerini açıkladı.

Buna göre bölgede en çok daireye yapı ruhsatı verilen il Tekirdağ olarak kayıtlara geçti.

Tekirdağ'da 3 bin 485 daireye yapı ruhsatı verildi.

Bölgede 930 daire ile ikinci sırada yer alan il Edirne olurken, bu rakam Kırklareli'nde de 351 daire olarak istatistiklerde yer aldı.