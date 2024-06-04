Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan 218 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika
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Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan 218 milyon dolarlık ihracat

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ\'dan 218 milyon dolarlık ihracat

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan geçen ay toplamda 218 milyon 293 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ile demir ve demir dışı metaller sektörleri öne çıktı. Tekirdağ en çok ihracat yapan il olurken, Kırklareli ve Edirne de önemli bir paya sahip oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre ihracat miktarı artış gösterdi.

04.06.2024 09:41
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Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan geçen ay 218 milyon 293 bin dolarlık ihracat yapıldı.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ile demir ve demir dışı metaller sektörleri öne çıktı.

Mayıs ayında bölgede en çok ihracat 192 milyon 637 bin 610 dolar ile Tekirdağ'dan gerçekleştirildi. 2. sırasında yer alan Kırklareli'nden 18 milyon 44 bin 940 dolar, Edirne'den de 7 milyon 610 bin 530 dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Geçen yılın mayıs ayında ise Tekirdağ'dan 160 milyon 936 bin 890 dolar, Kırklareli'nden 17 milyon 242 bin 180 dolar ve Edirne'den 7 milyon 376 bin 450 dolarlık ihracat yapılmıştı.

3 il geçen yılın aynı dönemine göre ihracattaki payını 32 milyon 737 bin 560 dolar arttırdı.

En çok ihracat Kırklareli ve Edirne'den hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe, Tekirdağ'dan da demir ve demir dışı metaller sektöründen yapıldı.

Bölgeden geçen yıl ilk 5 ayda 880 milyon 211 bin 600 dolar olan ihracat, bu yıl aynı dönemde artış göstererek 925 milyon 959 bin 500 dolara ulaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan 218 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika

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