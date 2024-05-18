Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Okul Servislerini Denetledi - Son Dakika
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Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Okul Servislerini Denetledi

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Okul Servislerini Denetledi

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevresi güvenliği ve okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde servis araçları kontrol edilerek yaşanabilecek kazaların önlenmesi amacıyla sürücüler ve öğrenciler güvenli yolculuk hakkında bilgilendirildi. Ekipler, 57 araç ve sürücünün evraklarını kontrol etti. Denetimde 2 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Ayrıca Kırklareli'nde standart dışı plaka takılan 3 araç trafikten men edildi.

18.05.2024 12:01
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Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevresi güvenliği ve okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimde servis araçları kontrol edilerek yaşanabilecek kazaların önlenmesi amacıyla sürücüler ve öğrenciler güvenli yolculuk hakkında bilgilendirildi.

Ekipler, 57 araç ve sürücünün evraklarını kontrol etti.

Denetimde 2 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Standart dışı plaka denetimi

Kırklareli'nde standart dışı plaka takılan 3 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri kent girişlerinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimde ekipler 581 araç ve sürücüsünü denetledi.

Standart dışı plaka takıldığı belirlenen 3 araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA

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