Kırklareli Festivali Stant Ücretleri Belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırklareli Festivali Stant Ücretleri Belirlendi

Kırklareli Festivali Stant Ücretleri Belirlendi
05.05.2026 23:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Belediye Meclisi, festival stant ücretlerini belirledi. Ücretler faaliyet alanına göre farklı.

Kırklareli Belediye Meclisince, 32. Kırklareli Uluslararası Karagöz, Kültür, Sanat ve Kakava Festivali ile Yaşayan Miras Şöleni kapsamında kurulacak stantların ücretleri belirlendi.

Belediye Meclisinin mayıs ayı ilk birleşimi, Belediye Başkan Yardımcısı Burak Süzülmüş başkanlığında belediye binasında gerçekleştirildi.

Toplantıda, festival kapsamında kurulacak stantların ücretlerinin belirlenmesine ilişkin gündem maddesi görüşüldü.

Plan ve Bütçe Komisyonu raporunda, stant ücretlerinin faaliyet alanı ve metrekareye göre farklılaştırılması önerildi.

Rapora göre, metrekare ücretlerinin el emeği ürünlerin satışının yapılacağı alanlar için 500 lira, hediyelik eşya, tuhafiye ve elektronik ürün satış yerleri için 2 bin lira, yiyecek ve içecek satış alanları ile lunapark ve eğlence alanları için 4 bin lira, zirai alet, otomotiv ve inşaat tanıtım-satış alanları için ise 5 bin lira olarak belirlenmesi uygun bulundu.

Komisyon raporu, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda ayrıca diğer gündem maddeleri de görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildi.

Belediye Meclisinin mayıs ayı ikinci birleşiminin 13 Mayıs Çarşamba günü yapılmasına karar verildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli Festivali Stant Ücretleri Belirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 00:24:15. #7.13#
SON DAKİKA: Kırklareli Festivali Stant Ücretleri Belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.