Kırklareli İdare Mahkemesi, öğretmenin görev uzatma davasında yürütmeyi durdurdu - Son Dakika
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Kırklareli İdare Mahkemesi, öğretmenin görev uzatma davasında yürütmeyi durdurdu

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Kırklareli İdare Mahkemesi, öğretmenin görev uzatma davasında yürütmeyi durdurdu
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Hürriyetçi Eğitim Sen, Lüleburgaz'daki proje okulunda görevli öğretmen üyesinin dört yıl daha görev süresi uzatma başvurusunun reddine ilişkin ret kararının yürütmesinin durdurulduğunu açıkladı. Kırklareli İdare Mahkemesi telafisi güç zarar gerekçesiyle yürütmeyi durdurdu.

(ANKARA) - Hürriyetçi Eğitim Sen'den yapılan açıklamada, proje okullarına ilişkin bir hukuki kazanım elde edildiği belirtilerek, bir üyelerinin görev süresinin uzatılması amacıyla yaptığı başvurunun rededilmesine ilişkin açılan davada ret kararının yürütmesinin durdurulduğu kaydedildi.

Hürriyetçi Eğitim Sen'den yapılan açıklamada, proje okullarına ilişkin bir hukuki kazanım elde edildiği belirtilerek, "Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesinde proje okulunda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan üyemizin, görev süresinin dört yıl daha uzatılması ile ilgili başvurusunun, 26 Hazian 2026 tarihinde reddedilmesi üzerine açılan davada, Kırklareli İdare Mahkemesi tarafından, hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir" denildi.

Kaynak: ANKA
LüleburgazKırklareliEğitimGüncelSon Dakika

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