Kırklareli İl Genel Meclisi 2027 yatırım taslağı ile 2 iş yeri raporunu onayladı

Kırklareli İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları devam ediyor.

Meclis Başkanı Hakan Geriş başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen üçüncü birleşimde, son toplantıya ait tutanak özeti okunarak oylamaya sunuldu.

Toplantıda, 2027 yılı yatırım programı taslağına ilişkin Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu raporu görüşüldü.

Komisyon raporu okunup, oy birliği ile kabul edildi.

Ayrıca toplantıda İl Özel İdaresi iş hanında bulunan 2 iş yerinin açık ihale ile kiraya verilmesine ilişkin İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonunca hazırlanan rapor okunup oy birliği ile kabul edildi.