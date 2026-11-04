Kırklareli İl Genel Meclisi 2027 yatırım taslağı ile 2 iş yeri raporunu onayladı - Son Dakika
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Kırklareli İl Genel Meclisi 2027 yatırım taslağı ile 2 iş yeri raporunu onayladı

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Kırklareli İl Genel Meclisi 2027 yatırım taslağı ile 2 iş yeri raporunu onayladı
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Kırklareli İl Genel Meclisi, kasım ayı üçüncü birleşiminde 2027 yatırım programı taslağı raporunu oy birliğiyle kabul etti. Aynı toplantıda İl Özel İdaresi iş hanındaki 2 iş yerinin açık ihale ile kiraya verilmesine ilişkin rapor da oy birliğiyle kabul edildi.

Kırklareli İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları devam ediyor.

Meclis Başkanı Hakan Geriş başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen üçüncü birleşimde, son toplantıya ait tutanak özeti okunarak oylamaya sunuldu.

Toplantıda, 2027 yılı yatırım programı taslağına ilişkin Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu raporu görüşüldü.

Komisyon raporu okunup, oy birliği ile kabul edildi.

Ayrıca toplantıda İl Özel İdaresi iş hanında bulunan 2 iş yerinin açık ihale ile kiraya verilmesine ilişkin İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonunca hazırlanan rapor okunup oy birliği ile kabul edildi.

Kaynak: AA
İl Özel İdaresiKırklareliPolitikaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli İl Genel Meclisi 2027 yatırım taslağı ile 2 iş yeri raporunu onayladı - Son Dakika
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