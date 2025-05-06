Kırklareli İl Genel Meclisi Toplantısı Yapıldı

Kırklareli İl Genel Meclisi mayıs ayı toplantıları devam ediyor.
İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, önceki birleşime ait tutanak özeti okunarak oy birliği ile kabul edildi.
Toplantıda, İl Özel İdaresinin Vilayetler Birliği temsilciliği görevinde bulunan CHP Grup Başkanı Volkan Ertan'ın istifa talebi görüşüldü.
Söz konusu görevden Ertan'ın istifası üzerine açık oylama ile seçim yapıldı.
Seçimde meclis başkanı Geriş, İl Özel İdaresinin Vilayetler Birliği temsilciliği görevine seçildi.
Toplantıda diğer gündem maddeleri de görüşüldü.
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