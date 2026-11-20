Kırklareli İl Genel Meclisi, iş hanı ve memur lojmanlarının satışını değerlendirmeye aldı.

Meclis Başkanı Hakan Geriş başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen 15'inci birleşimde, son toplantıya ait tutanak özeti okunarak oylamaya sunuldu.

Toplantıda, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait 6 katlı iş hanı ile 2 blok halinde 5'er katlı memur lojmanının satışına ilişkin gündem maddesi görüşüldü.

Meclis üyelerince, iş hanı ve lojman satışlarının kat karşılığı olarak değerlendirilmesi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun bu yönde rapor hazırlaması talep edildi.

Gündem maddesi oy birliği ile komisyona havale edildi.

Toplantıda ayrıca İl Özel İdaresi Yol Şube Müdürü Berkay Eresen de yol yapım çalışmalarının mevcut durumu hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

2026 yılı yatırım programına alınan köy yollarında asfaltlama çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Eresen, çalışmaların son 23 kilometrelik bir hat üzerinde devam ettiğini belirtti.

Eresen, yol bakım onarım çalışmaları, malzeme alımı ve iş makinesi alımına ilişkin de açıklamada bulundu.