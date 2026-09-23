Kırklareli İl Milli Eğitim, okul güvenliği ve akran nezaketi toplantısı yaptı - Son Dakika
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Kırklareli İl Milli Eğitim, okul güvenliği ve akran nezaketi toplantısı yaptı

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Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul güvenliği ve akran nezaketi için Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yürütme Komisyonu Toplantısı düzenledi. Toplantıda rehberlik hizmetleri de değerlendirildi, öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimi için atılacak adımlar ele alındı.

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yürütme Komisyonu Toplantısı düzenledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, öğrencilerin güvenli, huzurlu ve destekleyici eğitim ortamlarında öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla yürütülen okul güvenliği, akran nezaketi ile rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri değerlendirildi.

Toplantıda, öğrenciler arasında saygı, anlayış, empati ve yardımlaşma kültürünün güçlendirilmesine yönelik akran nezaketi çalışmalarının yaygınlaştırılması ile öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimlerinin desteklenmesi için atılacak adımlar ele alındı.

İğneada'da balıkçılara avcılık tebliğindeki değişiklikler anlatıldı

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde balıkçılara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İğneada Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirilen toplantıda, "6/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ"de yapılan son değişiklikler ele alındı.

Müdürlük personeli, av yasağı dönemleri, boy ve tür limitleri ile avlanma araçlarına ilişkin getirilen yeni düzenlemeler hakkında balıkçıları bilgilendirerek, sürdürülebilir balıkçılık için kurallara uyulmasının önemini vurguladı.

Ceylanköy'de salep ekimi gerçekleştirildi

Lüleburgaz ilçesine bağlı Ceylanköy köyünde salep ekimi gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli gözetiminde tamamlanan ekim çalışmalarının ardından, salep üretimi için başvurular alınmaya başlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, alternatif tarım ürünlerinin yaygınlaştırılması ve üreticilerin gelir kaynaklarının artırılması amacıyla yürütülen saha ve başvuru çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA
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