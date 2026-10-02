Kırklareli İl Spor Güvenlik Kurulu, sportif müsabaka güvenliğini değerlendirdi

Kırklareli'nde İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı.

Vali Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Dr. Yusuf Güler ve kurul üyeleri katıldı.

Toplantıda, kentte düzenlenecek sportif müsabakalarda alınacak güvenlik tedbirleri, kurumlar arası koordinasyon ve spor müsabakalarının huzur ve güven içinde yapılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Vali Turan, sporun dostluk, kardeşlik ve fair-play ruhuna uygun şekilde yaşatılması için tüm kurumların iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürmesinin önemini vurguladı.