Kırklareli Jandarma Komutanlığı Okul Servislerini Denetledi - Son Dakika
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Kırklareli Jandarma Komutanlığı Okul Servislerini Denetledi

Kırklareli Jandarma Komutanlığı Okul Servislerini Denetledi

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri Vize ilçesinde okul servislerini denetledi. Denetimlerde personel ve öğrencilerin emniyet kemerleri kontrol edildi. Ayrıca, araçlarda bulunması gereken ayrım işaretleri, ışık donanımları, hareket tarzı, emniyet kemeri kullanımı ve hız kuralları konularında servis şoförleri bilgilendirildi. Denetimlerin devam edeceği açıklandı.

13.02.2024 17:27  Güncelleme: 17:27
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Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri okul servislerini denetledi.

Ekipler Vize ilçesinde gerçekleştirdiği denetimlerde personel ve öğrencilerin emniyet kemerleri kontrol edildi.

Denetimde 36 araç kontrol edildi.

Ekipler ayrıca, jandarma trafik timlerince denetimlerde araçlarda bulunması gereken ayrım işaretleri, ışık donanımları, araç içerisinde hareket tarzı, emniyet kemeri kullanmanın önemi ve hız kuralları konularında servis şoförleri bilgilendirildi.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

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