Kırklareli Jandarma Komutanlığı okul servislerini denetledi

Van Organize Sanayi Bölgesi Başkanı'ndan Kadınlar Günü Mesajı

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Aslan, mesajında kadınların önemine vurgu yaparak, onların vefakarlık, sabır ve sebatın sembolü olduğunu belirtti. Ayrıca, kadınların insanlığın var oluşundan bu yana uygarlığın gelişmesindeki en büyük görevi üstlendiğini ve geleceğimizin teminatı olduğunu ifade etti. Mesajında Nazım Hikmet'in kadınlar için söylediği sözlere de yer veren Başkan Aslan, tüm kadınların bu özel gününü kutladı.