Kırklareli Jandarma Komutanlığı Vatandaşları Anız Yangınlarına Karşı Uyardı

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri anız yangınlarına karşı vatandaşları anons yaparak uyardı.
Jandarma araçlarındanköy ve beldelerde Kırklareli Valiliğinin yangınlara karşı aldığı tedbirler vatandaşlara duyuruldu.
Valilik geçen hafta, 12.00 ile 19.00 saatleri arasında yapılacak biçerdöverle hasat sırasında bir traktöre bağlı su tankerinin bulundurulmasını zorunlu hale getirmişti.
Bu saatler arasındaki biçimlerde su tankeri bulundurulmaması halinde gerekli işlemler uygulanacağı belirtildi.
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