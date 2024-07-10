Kırklareli Kayalıköy Barajı'ndaki Su Seviyesi Azaldı - Son Dakika
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Kırklareli Kayalıköy Barajı'ndaki Su Seviyesi Azaldı

Aşırı sıcaklık nedeniyle Kırklareli'nin Kayalıköy Barajı'ndaki su seviyesi düşmeye devam ediyor. Barajın depolama hacmi 149 milyon 856 bin metreküp olmasına rağmen, şu anda sadece 27 milyon 139 bin metreküp su bulunuyor. Bu durum, tarım arazilerinin sulanmasını ve Edirne'nin içme suyunun sağlanmasını olumsuz etkiliyor. Barajın doluluk oranı yüzde 18'e kadar düşmüş durumda ve tarım alanlarının sulanmasına izin verilmiyor.

10.07.2024 10:59
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Edirne'ye içme suyu sağlayan Kırklareli'nin Kayalıköy Barajı'nın su seviyesi, aşırı sıcaklık nedeniyle azaldı.

DSİ 112. Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, depolama hacmi 149 milyon 856 bin metreküp olan barajda 27 milyon 139 bin metreküp su bulunuyor.

Tarım arazilerinin sulanması için kullanılan ve Edirne'nin içme suyunun sağlandığı barajda, su seviyesi her geçen gün geriliyor.

Doluluk oranı yüzde 18 olarak ölçülen barajdan tarım alanlarının sulanmasına müsaade edilmiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli Kayalıköy Barajı'ndaki Su Seviyesi Azaldı - Son Dakika

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