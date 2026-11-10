Kırklareli Kırıkköy'de pırasa hasadı 700 dönümde 350 kişiyle sürüyor - Son Dakika
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Kırklareli Kırıkköy'de pırasa hasadı 700 dönümde 350 kişiyle sürüyor

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Kırklareli Lüleburgaz'a bağlı Kırıkköy'de 1976'da 3 dönümle başlayan pırasa üretimi 50 yılda 700 dönüme çıktı. Hasat eylülde başlayıp yıl sonuna kadar sürerken köyde yılda 3 bin 500 ton pırasa üretiliyor ve hasatta 350 kişi çalışıyor.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde "pırasa diyarı" olarak anılan Kırıkköy'de yöre halkı, yılın önemli bölümünü geçimlerini sağladıkları tarlalarda geçiriyor.

Istranca Dağları'nın eteklerinde yer alan 800 hanelik köyde, 100 hanenin aile bütçesine katkı sağladığı pırasa üretiminde hasat mesaisi devam ediyor.

Sabahın erken saatlerinde tarlalara gelen üreticiler, topraktan söktükleri pırasaları satışa hazırlamak için yoğun çaba harcıyor.

Erkeklerin tarlalardan söktüğü pırasalar, kadınlar tarafından temizlenip 20'şerli demetler halinde bağlanıyor.

Yazın kavurucu sıcaklarında, sonbaharın yağışlı ve soğuk günlerinde tarlalara kurdukları şemsiyelerin altında çalışan kadınlar, aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Haziran ayında ekilen, yaz boyunca bakımı yapılan pırasaların eylül ayında başlayan hasadı yıl sonuna kadar devam ediyor.

Tarlalardan toplanan ürünler, başta İstanbul olmak üzere çevre illere gönderiliyor.

Kırıkköy'de yılda 3 bin 500 ton pırasa üretiliyor.

3 dönümle başlayan üretim 700 dönüme ulaştı

Kırıkköy Muhtarı Şaban Demirbaş, AA muhabirine, pırasa yetiştiriciliğinin köy halkının en önemli geçim kaynaklarından biri haline geldiğini söyledi.

Köyde pırasa üretiminin 1976 yılında yalnızca 3 dönümlük alanda başladığını belirten Demirbaş, aradan geçen 50 yılda ekim alanının 700 dönüme ulaştığını ifade etti.

Kırıkköy'de pırasanın yalnızca tarımsal bir ürün olmadığını, aynı zamanda yüzlerce kişiye iş imkanı sağladığını dile getiren Demirbaş, "Bugünlerde pırasa tarlalarında 350 kişinin çalıştığını görüyoruz, biz pırasa tarlalarını bacasız sanayi olarak dillendiriyoruz. Kırıkköy pırasasının lezzeti ve kalitesi çok farklıdır. Bir pırasa üreticinin elinden tohumla beraber yaklaşık 10 kere geçiyor." dedi.

Gelecek yıl üretim alanının 1000 dönüme ulaşmasını beklediklerini belirten Demirbaş, pırasa yetiştiriciliğinin gelişmesinde üreticilerin ve nakliyecilerin önemli rol oynadığını kaydetti.

Demirbaş, Kırıkköy pırasasının coğrafi işaretle tescillenmesi amacıyla Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde resmi başvuruların yapıldığını bildirdi.

Kadınların tarladaki zorlu mesaisi

Pırasa tarlasında çalışan Semra Yurtseven, geçimlerini sağlamak için yaz kış demeden çalıştıklarını anlattı.

Sabahın erken saatlerinde başladıkları mesailerini hava koşullarına göre sürdürdüklerini belirten Yurtseven, yaz aylarında şemsiyelerin gölgesinde çalıştıklarını, kışın ise ateş yakarak ısınmaya çalıştıklarını söyledi.

Soğuk havalarda zaman zaman buz tutmuş topraktan pırasa çıkardıklarını ifade eden Yurtseven, bütün zorluklara rağmen çalışarak aile bütçesine katkı sağlamaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Tarlada çalışan 67 yaşındaki Fatma Sivrikaya da 5 yıl önce eşini ve oğlunu kaybettiğini, torunuyla birlikte yaşadığını anlattı.

Geçimini sağlamak için pırasa tarlasında çalışan Sivrikaya, erkeklerin söktüğü pırasaların temizlenmesi ve demetlenmesi işini üstlendiklerini kaydetti.

Sivrikaya, zorlu şartlarda da olsa kendi emeğiyle ekmek parasını kazanmanın huzurunu yaşadığını dile getirdi.

Kaynak: AA
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