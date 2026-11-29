Kırklareli Kofçaz'da buzlanma riski nedeniyle eğitime 30 Kasım'da ara verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kurumlarında 30 Kasım'da eğitime ara verildi. Valiliğe göre aynı gün kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.
Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.
Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle oluşabilecek buzlanma riski dolayısıyla ilçe genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime 30 Kasım'da ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Kaynak: AA
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