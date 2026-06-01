Kırklareli Meclisi 2023 Haziran Toplantısı Yapıldı

01.06.2026 15:30
Kırklareli İl Genel Meclisi, eğitim projeleri ve bütçe taleplerini görüşmek üzere toplandı.

Kırklareli İl Genel Meclisinin haziran ayı birinci toplantısı yapıldı.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, mayıs ayının son birleşimine ait tutanak özetinin okunmasıyla başladı.

Toplantıda, Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün IPA sınır ötesi işbirliği projesi kapsamında Lüleburgaz Halk Eğitimi Merkezinin eğitim ve konferans merkezine dönüştürülmesi, bilgisayar ve giyim atölyelerinin yenilenmesi, konferans salonu tadilatı ile ekipman alımlarına ilişkin İl Özel İdaresi bütçesinden 98 bin 848 avro avans ödenek talebi değerlendirildi.

Meclis Başkanı Geriş, bu tür projelerin İl Özel İdaresi bütçesini zor duruma düşürdüğünü ifade ederek, her kurumun projeleri için bütçe hazırlanma döneminde talepte bulunması gerektiğini vurguladı.

Projelere karşı olmadığını vurgulayan Geriş, büyük bütçeli projeler hazırlanmadan önce ödeneklerinin de uygun dönemde ayrılması gerektiğini belirtti.

Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün avans ödenek talebi, Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi.

Toplantıda 2 gündem maddesi görüşüldü.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
