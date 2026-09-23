Kırklareli merkezli operasyonda kargo yoluyla uyuşturucu satan 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kırklareli merkezli operasyonda kargo yoluyla uyuşturucu satan 6 şüpheli tutuklandı

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Kırklareli merkezli operasyonda kargo yoluyla uyuşturucu satan 6 şüpheli tutuklandı
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Kırklareli merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin kargo ve drop yöntemiyle uyuşturucu ticareti yapıp ödemeleri kripto varlıklarla aldığı tespit edildi.

Kırklareli merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kargo yoluyla uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce "Telegram", "Signal" platformlarında oluşturulan sohbet odaları ile "Dark Web" üzerinde faaliyet gösteren yasa dışı pazar yerlerinde kargo ve drop yöntemiyle uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlendi.

Yürütülen soruşturmada, şüphelilerin uyuşturucu maddeleri kargo yoluyla gönderdiği ve ödemesini kripto varlıklar üzerinden aldığı tespit edildi.

Kırklareli merkezli İstanbul, Ankara, Uşak ve Antalya'da düzenlenen operasyonda belirlenen adreslerde arama yapıldı.

Aramalarda 3 kilo 300 gram kokain, 7 kilo 350 gram likit esrar, 8 kilo 450 gram skunk, 515 gram reçine esrar, 590 gram toz esrar, 121 ekstazi hap, 130 sentetik ecza, 130 esrarlı jelibon, 81 gram esrarlı çikolata, 394 likit esrar içiminde kullanılan elektronik cihaz, 21 LSD asit, 3 hassas terazi, 5 esrar öğütücü, tabanca, 3D yazıcı, barkod basma makinesi, vakumlama makinesi, çok sayıda uyuşturucu paketlemede poşet ve kargo paketleri ele geçirildi.

Operasyonda, F.G, D.A, M.B, S.B, Ş.Ş.B, A.K.B, S.Ç. ile C.Ş. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B, S.B, Ş.Ş.B, A.K.B, S.Ç. ve C.Ş. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, F.G. ile D.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, soruşturma kapsamında 5 ilde 6 kargo yakalaması yapılmış, 8 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 2 şüpheli de tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
Uyuşturucu TicaretiKırklareliGüvenlik3. SayfaGüncelSon Dakika

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