Kırklareli'nde afetlere hazırlık ve sivil gönüllülük kapasitesinin artırılması amacıyla iş birliği toplantısı düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle yürütülen "Afete Hazırlığa Sivil Dokunuş: Kırklareli Afet Gönüllü Timleri Projesi" kapsamında Kırklareli İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıya Sosyal Farkındalığı Artırma Derneği (SOFA) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı arama kurtarma ekibi katıldı.

Toplantıda, merkez, Babaeski ve Pınarhisar ilçelerinde 100 sivil gönüllünün teorik ve pratik eğitimlerle AFAD akreditasyon süreçlerine hazırlanması, ekipman ve kıyafet desteği sağlanması ile afet öncesi risk azaltma çalışmalarında yer alması görüşüldü.

İlçelerde gönüllü seçimlerinin ortak yürütülmesi, akreditasyona hazırlık eğitimleri ve yaygınlaştırma faaliyetleri yürütülmesi ile gönüllülerin okul ve kamu kurumlarında barınma, arazide kayıp arama kurtarma ve kentsel arama kurtarma alanlarındaki akreditasyon süreçlerine yönelik ortak çalışmalar yapılması konuları görüşüldü.