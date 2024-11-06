Kırklareli'nde 152 Şüpheli Yakalandı

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??????? Kırklareli'nde ekim ayında çeşitli suçlardan aranan 59'u hükümlü 152 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen ay haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde, 152 şüpheli gözaltına alındı.

Haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 59 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.