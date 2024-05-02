Kırklareli'nde 172 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 172 kişi yakalandı

Kırklareli\'nde 172 kişi yakalandı

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 12'si hükümlü 172 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde 172 kişi gözaltına alındı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

02.05.2024 14:17
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Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 12'si hükümlü 172 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde 172 kişi gözaltına alındı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Kırklareli, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 172 kişi yakalandı - Son Dakika

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