Kırklareli'nde 31 Şüpheli Tutuklandı

Kırklareli'nde bir ayda suça karıştığı tespit edilen 31 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15- Şubat - 15 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen denetimler ile meydana gelen olaylarda 498 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Aranma kaydı bulunan 87 şüpheli yakalanırken, 10 tüfek, 14 tabanca ve 9 kesici alet ele geçirildi.

Suça karıştığı belirlenen 31 şüpheli ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.