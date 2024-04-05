Kırklareli'nde 326 çiftçiye yüzde 75 hibe destekli yerli hibrit ayçiçeği tohumu verildi - Son Dakika
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Kırklareli'nde 326 çiftçiye yüzde 75 hibe destekli yerli hibrit ayçiçeği tohumu verildi

Kırklareli\'nde 326 çiftçiye yüzde 75 hibe destekli yerli hibrit ayçiçeği tohumu verildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Yerli Hibrit Tohum ile Ayçiçeği Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında Kırklareli'de 326 çiftçiye yüzde 75 hibe destekli yerli hibrit ayçiçeği tohumu verildi. Kırklareli Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, gıda güvenliğinin önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin kendi kendine yetebilen bir ülke olduğunu belirtti. İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca ise yerli tohum üretiminin artması için yapılan çalışmaların önemini vurguladı.

05.04.2024 13:15  Güncelleme: 13:19
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Kırklareli'nde 326 çiftçiye yüzde 75 hibe destekli yerli hibrit ayçiçeği tohumu verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Yerli Hibrit Tohum ile Ayçiçeği Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Kırklareli Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, gıda güvenliğinin çok önemli olduğunu söyledi.

İklim değişikliği ile dünyada gıdanın önemini artırdığını vurgulayan Tanrıseven, Türkiye'nin artık her alanda kendi kendine yetebilen bir ülke konumunda olduğunu kaydetti.

Yerli tohuma dikkati çeken Tanrıseven, "Tarım ve Orman Bakanlığımız il bazlı ürün desteklemeleri çalışmasını başlattı. Yüzde 75'i hibe, yüzde 25'i çiftçilerimizin katkısıyla 326 çiftçimize 4 milyon liraya yakın tohum desteği vereceğiz. Türkiye son yıllarda tarımda ciddi bir hamle yapmış durumda. Ülkemizde neredeyse yüzde 100'e yakın oranda yerli tohum kullanılması çiftçimiz ve ülkemizin tarımı için gerçekten umut verici. Dünyada en önemli şey gıda. Gıdanız olmadığı zaman ne kadar çok silahınız olsa da fayda etmiyor." diye konuştu.

"Türkiye'deki ayçiçeği ihtiyacının yüzde 10'u Trakya'dan karşılanıyor"

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca da tarımda stratejik ürünlerin artırılması için yürütülen projeyi çok önemsediklerini ifade etti.

Yerli tohum üretiminin hızla arttığını anlatan Karaca, şunları söyledi:

"Türkiye'deki ayçiçeği ihtiyacının yüzde 10'u Trakya'dan karşılanıyor. Bu çok önemli bir rakam. Bunun artması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 117 ülkeye de tohum ihracatı yapıyoruz. Bugün teslim ettiğimiz tohumların ıslahını da Bakanlığımızın araştırma enstitüleri gerçekleştirdi. Çiftçimiz de bu tohumlardan memnun. Biz istiyoruz ki bu projelerle yerli ayçiçeği tohumlarımızı daha da artıralım."

Konuşmaların ardından çiftçilere tohumları verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 326 çiftçiye yüzde 75 hibe destekli yerli hibrit ayçiçeği tohumu verildi - Son Dakika

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