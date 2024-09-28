Kırklareli'nde 38 Şüpheli Yakalandı

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Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 6'sı hükümlü 38 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde 38 şüpheli gözaltına alındı.

Haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.