Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 38 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında kontrollerini sürdürüyor.
Ekipler, Kofçaz ilçesinde 4 ayrı bölgede yaptığı çalışmada 38 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde 38 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?