Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 18'i hükümlü 40 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetim yaptı.
Denetimlerde 40 kişi gözaltına alındı.
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.
Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde 40 Suçlu Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?