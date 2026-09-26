Kırklareli'nde 45 yıllık sigara bağımlısı Mediha Kayam, 3 aydır sigara içmiyor - Son Dakika
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Kırklareli'nde 45 yıllık sigara bağımlısı Mediha Kayam, 3 aydır sigara içmiyor

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Kırklareli'nde 60 yaşındaki Mediha Kayam, sigara bırakma polikliniğinde gördüğü ilaç tedavisiyle 45 yıllık sigara bağımlılığından kurtuldu. Kayam, sigarayı bırakalı yaklaşık 3 ay olduğunu, nefes darlığının azaldığını ve çocuklarına doya doya sarılabildiğini söyledi.

Kırklareli'nde yaşayan Mediha Kayam, Sağlıklı Hayat Merkezi'nde uygulanan tedaviyle 45 yıl içtiği sigarayı bıraktı.

Anadolu Ajansının (AA) "Bir Nefes Bin Zehir" başlıklı dosyasının bu haberinde, Kırklareli'nde yaşayan 60 yaşındaki Mediha Kayam'ın sigarayı bırakma hikayesi anlatıldı.

Kayam, nefes darlığı ve kalp ağrısı şikayetleriyle başvurduğu aile hekiminin yönlendirmesiyle, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesindeki sigara bırakma polikliniğinde tedaviye başladı.

Dr. Sermin Günay'ın uyguladığı ilaç tedavisiyle Kayam, kısa sürede sigara bağımlılığından kurtuldu. Yaklaşık 3 aydır sigara içmeyen Kayam, rahat nefes almanın mutluluğunu yaşıyor.

"Çocuklarımla gezmeye gidemiyordum, zorlanıyordum"

Mediha Kayam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuk yaşta özentiyle sigaraya başladığını ve bu bağımlılığın 45 yıl sürdüğünü belirtti.

Defalarca sigarayı bırakmak istemesine rağmen başarılı olamadığını anlatan Kayam, sigaranın kendisine çok büyük zararlar verdiğini vurguladı.

Sigaranın zararlarını gözyaşlarıyla anlatan Kayam, "Sürekli kendime kızıyordum ama ne yapacağımı da bilemiyordum. Ta ki bir gün doktorlarım 'artık yeter' diyene kadar. Bir gün sağlık ocağına gitmiştim, doktorum sağ olsun 'Mediha Hanım artık yeter, bırakın yoksa o sizi bırakacak' dedi. O kadar zor günler yaşıyordum ki yolda tıkanıyordum, astımım da vardı. Çocuklarımla gezmeye gidemiyordum, zorlanıyordum, 'artık bırakmak istiyorum ne olursa olsun' dedim. Daha sonra Sağlıklı Hayat Merkezi'ne geldim." diye konuştu.

Alışkanlığını bırakmanın zor olacağını bilerek mücadele ettiğini anlatan Kayam, sağlığının gittiğini bile bile sigara içtiği için pişmanlık yaşadığını kaydetti.

Çocuklarının da onun sağlığının geriye gittiğini gördüklerinde çok üzüldüklerini belirten Kayam, şöyle devam etti:

"İlaçları içtikten 5 gün sonra sigarayı bıraktım. Tiksinti geliyordu bana, yanımda bile içtiklerinde kaçmaya başlamıştım. Günde 1,5 paket sigara içen kişi olarak o 5 gün içerisinde 4-5 taneye düşürdüm. Doktorum Sermin Hanım'ın moral ve motivasyonuyla biz bunu çok şükür bitirdik. Şu anda nefes darlığım azaldı, çıkıp yürüyüşlerimi daha güzel yapabiliyorum."

"Ben bıraktım, herkese de tavsiye ederim"

Evinin kokusunun bile değiştiğini vurgulayan Kayam, öz güveninin arttığını kaydetti.

Sigara kullanan arkadaşlarına da nasihatler vermeye çalıştığını belirten Kayam, şöyle devam etti:

"Kendimi onlara örnek gösteriyorum. Lütfen bırakın, lütfen. Paranıza acımayın ama sağlığınıza acıyın. Para kazanılır ama sağlık kazanılmaz. Sağlık gitti mi geri gelmiyor. Kendiniz için, yaşantınız için, geleceğiniz için, en önemlisi de evlatlarınız için... Evlatlar çok önemli, çok tatlı. Bir gün torununuzu göremeyebilirsiniz, evladınızın evlendiğini göremeyebilirsiniz, işte bunlar sigarayı bırakmak için çok büyük etkenler. Ben bıraktım, herkese de tavsiye ederim. Lütfen herkes gayret etsin."

Kayam, sigarayı bıraktıktan sonra çocuklarına doya doya sarılmaya başladığını ifade etti.

Astım hastalığı nedeniyle sigara içtiği dönemde günde 4-5 kez kullandığı ilacını artık sadece yanında tedbir amaçlı taşıdığını dile getiren Kayam, "3 aydır sigara içmiyorum, 3 aydır nefeslerim daha düzenli olmaya başladı, nefes almalarım daha güzel oldu. Sigara içerken tıkanarak nefesimi tam çekemiyordum içeri, ciğerlerime o nefesi alamıyordum. Şu anda dolu dolu nefesimi ciğerime aldığımı hissediyorum. Bu da sevindiriyor beni. Ben mutluyum şu anda. Lütfen artık herkesin duyarlı olmasını istiyorum. Lütfen herkes kendini seviyorsa, hayatı seviyorsa, çocuklarını seviyorsa bıraksın." diye konuştu.

Mediha Kayam, artık sigaradan nefret ettiğini dile getirdi.

Kaynak: AA
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