Kırklareli'nde 5 şüpheli kablo çalarken yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 5 şüpheli kablo çalarken yakalandı

Kırklareli\'nde 5 şüpheli kablo çalarken yakalandı

Kırklareli'nde bir fabrikadan 1 milyon 500 bin lira değerinde kablo çalındığı bilgisi üzerine yapılan operasyonda, aralarında bir engellinin de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bazı materyallere el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor. Kolları olmayan şüphelinin 43 suç kaydı olduğu tespit edildi.

06.06.2024 16:33
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Kırklareli'nde bir fabrikadan kablo çaldığı iddiasıyla, aralarında bir engellinin de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikadan 1 milyon 500 bin lira değerinde kablo çalındığı bilgisine ulaştı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri teknik ve fiziki takip sonucu olayı gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Ekipler düzenlediği operasyonda A.B (24) T.V (44), S.V (21), C.S (33) ile M.Y'yi (42) yakaladı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bazı materyallere el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

Kolları olmayan şüphelinin 43 suç kaydı olduğu tespit edildi

Ekipler tarafından gözaltına alınan T.V'nin kollarının dirsekten aşağısının olmadığını görüldü.

Şüphelinin 2018 yılında araç kullanırken bu şekilde yakalanıp hırsızlık suçundan tutuklandığı ve bir süre öncede cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi.

Şüphelinin ayrıca 43 suç kaydının olduğu belirlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 5 şüpheli kablo çalarken yakalandı - Son Dakika

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